На Урале суд запретил бабушке оскорблять другую пенсионерку после ссоры из-за внуков

В Свердловской области в давней вражде двух бабушек пришлось разбираться суду. Пенсионерки повздорили из-за очерёдности выхода внуков на сцену, в результате чего одна из женщин начала оскорблять оппонентку при каждом удобном случае.

Обиженная бабушка обратилась в Невьянский городской суд области, и тот оштрафовал её оппонентку на полторы тысячи рублей и обязал компенсировать моральный вред на пять тысяч рублей. Но обидчица отказалась оплачивать штраф и в отношении неё судебные приставы возбудили исполнительные производства. В итоге судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на ещё одну тысячу рублей. В результате сумма долга возросла до 7,5 тысячи рублей.

"Принудительная мера в виде исполнительского сбора повлияла положительно на должницу, которая прекратила высказывать оскорбления в адрес взыскательницы, оплатила и моральный вред, и штраф, и исполнительский сбор на общую сумму 7500 рублей", — рассказали порталу Ura.ru в управлении Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области.

А ранее жительница Подмосковья пожаловалась на преследования бывшего ухажёра. Тот не стесняется оскорбительных комментариев в "Инстаграме" в адрес бывшей возлюбленной, рисует на дверях в подъезде и названивает в домофон. Недавно мужчина подрезал автомобиль, на котором передвигалась Екатерина, а однажды прямо заявил ей, что наймёт киллера.

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