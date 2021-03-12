Давосский форум убрал княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю

В публикации Всемирного экономического форума в Давосе убрали княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин, изменивших историю. Статья была опубликована на официальном сайте форума к Международному женскому дню.

"Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание из-за противоречивых исторических данных", — отметили в публикации форума.

Причиной стало требование Петра Порошенко исправить информацию о княгине, которая была названа в списке ВЭФ основательницей современной России. Хотя на сайте были указаны немного другие данные, что Ольга была княгиней Киевской Руси, ставшей прародительницей современной России. В этой же публикации князя Игоря окрестили Иваном.