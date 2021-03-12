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Давосский форум убрал княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю

Решение было принято из-за возмущения Петра Порошенко.

12 марта 2021, 12:20
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

В публикации Всемирного экономического форума в Давосе убрали княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин, изменивших историю. Статья была опубликована на официальном сайте форума к Международному женскому дню.

"Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание из-за противоречивых исторических данных", — отметили в публикации форума.

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Причиной стало требование Петра Порошенко исправить информацию о княгине, которая была названа в списке ВЭФ основательницей современной России. Хотя на сайте были указаны немного другие данные, что Ольга была княгиней Киевской Руси, ставшей прародительницей современной России. В этой же публикации князя Игоря окрестили Иваном.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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