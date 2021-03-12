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"Их шокирует правда": Автор фильма "Крым. Путь на Родину" объяснил блокировку ленты на YouTube

Некоторые пользователи заподозрили его в желании ещё раз пропиарить картину.

12 марта 2021, 12:02

Фото © Кадр из фильма

Документальный фильм "Крым. Путь на Родину" был заблокирован из-за нежелания Запада признать, что полуостров вошёл в состав России по собственному желанию. Такое мнение высказал автор ленты, режиссёр и журналист Андрей Кондрашов.

Скриншот © YouTube

Скриншот © YouTube

"Они по-прежнему не могут смириться с тем, что народ Крыма проголосовал за воссоединение с Россией, что хранил верность своей родине в течение десятков лет. Им хочется верить, что это была аннексия", — сказал он в беседе с изданием "Подъём".

Кондрашов также считает, что YouTube в последнее время в принципе не способен адекватно воспринимать правду и что по этой же причине за последние полгода было уничтожено свыше 200 тысяч российских аккаунтов. По его мнению, Запад просто "шокирует правда".

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Однако некоторые пользователи заподозрили Кондрашова в попытке ещё раз пропиарить свою картину, так как подобная плашка появилась только на аккаунте канала "Россия 24", в других же источниках фильм показывают без неё.

Напоминаем, что фильм "Крым. Путь на Родину" был заблокирован видеохостингом YouTube за оскорбительное и неприемлемое содержание.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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