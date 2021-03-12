Более 111 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за мощных снегопадов

Снегопад в Дагестане. Видео © VK

В Дагестане аномальные снегопады и штормовой ветер оставили без электричества более 111 тысяч человек. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

"Из-за снега и сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с, по информации ПАО "Россети", с 08:40 происходят отключения. Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 95 населённых пунктах республики (около 111 200 человек)", — говорится в сообщении.

Нарушения энергоснабжения из-за стихии наблюдаются по сети 6–10 кВ в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкентском, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Новолакском районах, а также частично в таких городах, как Махачкала и Хасавюрт.

Сообщается, что на устранение последствий непогоды было выделено 79 бригад, 237 энергетиков и 55 единиц спецтехники. Несмотря на это, в своём видео очевидцы, попавшие в сложную ситуацию на дороге, утверждают, что правительство их бросило и что на месте происшествия нет даже сотрудников ГИБДД.

В компании "Россети Северный Кавказ" сообщили Лайфу, что на 13:00 по местному времени свет вернулся в дома более чем 68% потребителей. Продолжается работа по восстановлению электроснабжения еще 34 800 человек.

"На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологических нарушений нет. Нарушений энергоснабжения социально значимых структур, в том числе медучреждений для пациентов с COVID-19, в зоне деятельности филиала "Дагэнерго" не зафиксировано", — сообщили в ведомстве.

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