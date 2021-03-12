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"Доктор Смерть" представляет. В Москве открылась выставка высушенных мертвецов

Автора выставки не просто так прозвали "доктором Смертью", ведь увиденное заставляет задуматься о многом.

12 марта 2021, 12:23

Посетители выставки Body Worlds в Москве ещё долго не смогут забыть увиденное, ведь её автор, Гунтер фон Хагенс, предлагает изучить высушенные тела и органы реальных людей. К счастью, убивать никого не пришлось — все экспонаты он получил от родственников умерших. Зрелище от этого не стало менее пугающим, особенно если знать, каким способом удаётся сохранить человеческие тела в засушенном состоянии. Лайф посетил выставку, узнав у организаторов все секреты.

Видео © LIFE

По словам автора Body Worlds, всё дело в особом способе обработки — пластинации.

Из тела умершего человека полностью убираются жидкость и кислород, после чего его заполняют силиконом. Благодаря этому экспонаты не портятся на протяжении долгого времени и гораздо заметнее становятся все мельчайшие детали. В частности, можно разглядеть, как сказываются на организме различные болезни, а также неправильный образ жизни.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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При этом экспонатом выставки может стать любой человек. Правда, программа по "приёму тел" действует только в Германии. Заранее составляется договор, после чего родственники уже привозят труп.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Анатомическая выставка существует 26 лет, и за всё это время её посетило более 50 миллионов человек в 35 странах. Однако в Россию Body Worlds привезли впервые, и посетители восприняли её весьма неоднозначно. Кто-то вышел из выставочного зала в восторге, а остальные испытали лишь страх и отвращение. Но абсолютно все сошлись в одном — теперь они совершенно по-другому будут относиться к своему телу.

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Авторы
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