В Москве воспитанница детского дома умерла, подавившись украденными блинами
Она их украла, несмотря на то что ей нельзя было есть такую пищу.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
В одном из московских детских домов 16-летняя девочка скончалась во время празднования Масленицы из-за асфиксии, попытавшись съесть блины. Об этом сообщил телеканал "360".
Девочка 2005 года рождения подавилась блинами, когда вся группа отмечала Масленицу. Сообщается, что она украла их у повара. Бригада скорой помощи не смогла спасти девочку, несмотря на быстрый приезд. Оказалось, ей нельзя было есть такую еду, поскольку девочка болела множеством заболеваний.
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