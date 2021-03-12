В Москве воспитанница детского дома умерла, подавившись украденными блинами

В одном из московских детских домов 16-летняя девочка скончалась во время празднования Масленицы из-за асфиксии, попытавшись съесть блины. Об этом сообщил телеканал "360".

Девочка 2005 года рождения подавилась блинами, когда вся группа отмечала Масленицу. Сообщается, что она украла их у повара. Бригада скорой помощи не смогла спасти девочку, несмотря на быстрый приезд. Оказалось, ей нельзя было есть такую еду, поскольку девочка болела множеством заболеваний.