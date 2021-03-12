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В Москве воспитанница детского дома умерла, подавившись украденными блинами

Она их украла, несмотря на то что ей нельзя было есть такую пищу.

12 марта 2021, 12:40

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В одном из московских детских домов 16-летняя девочка скончалась во время празднования Масленицы из-за асфиксии, попытавшись съесть блины. Об этом сообщил телеканал "360".

Девочка 2005 года рождения подавилась блинами, когда вся группа отмечала Масленицу. Сообщается, что она украла их у повара. Бригада скорой помощи не смогла спасти девочку, несмотря на быстрый приезд. Оказалось, ей нельзя было есть такую еду, поскольку девочка болела множеством заболеваний.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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