В Крыму пьяный экс-сотрудник ГИБДД не оплатил застолье в кафе и сбил полицейского на BMW — видео
Бывший страж порядка с приятелем попытался скрыться от преследования.
В Симферополе экс-сотрудник ГИБДД сбил полицейского. Видео © Соцсети
В Симферополе экс-сотрудник ГИБДД с другом сбил на BMW полицейского, который попытался их задержать из-за неоплаченного в кафе счёта на 22 тысячи рублей. Как сообщил Лайфу источник, за рулём иномарки находился 37-летний Алексей К., который ранее работал госинспектором в Майкопе.
Мужчина и его 44-летний товарищ хорошо посидели в одном из местных кафе на сумму в 22 тысячи рублей. Они решили не платить по счетам и попытались уехать на своём BMW. Но в дело вмешался оперативник в штатском. Представившись, он попробовал остановить беглецов. Однако те не изъявили желания останавливаться и продолжили движение, невольно заставив полицейского прокатиться на капоте автомобиля. Злоумышленникам удалось скрыться, но их очень быстро задержали.
Выяснилось, что они сильно были пьяны — 0,65 и 0,73 промилле алкоголя в крови. При этом 44-летний пассажир пока находится в статусе свидетеля из-за своей версии произошедшего.
Он сообщил полицейским, что не знал о неуплате счёта своим товарищем, посчитав этот вопрос решённым. Затем во время отъезда к ним подбежал неизвестный мужчина и начал нецензурно кричать, показывая какое-то удостоверение с расстояния в три метра. И якобы тем самым он спровоцировал экс-сотрудника ГИБДД на совершение наезда. Полицейские продолжают расследование. Планируется изучить видео с регистратора и найти ключи от BMW, поскольку водитель успел избавить себя от этой ноши.
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