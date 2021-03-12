Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Крыму пьяный экс-сотрудник ГИБДД не оплатил застолье в кафе и сбил полицейского на BMW — видео

Бывший страж порядка с приятелем попытался скрыться от преследования.

12 марта 2021, 15:58

В Симферополе экс-сотрудник ГИБДД сбил полицейского. Видео © Соцсети

В Симферополе экс-сотрудник ГИБДД с другом сбил на BMW полицейского, который попытался их задержать из-за неоплаченного в кафе счёта на 22 тысячи рублей. Как сообщил Лайфу источник, за рулём иномарки находился 37-летний Алексей К., который ранее работал госинспектором в Майкопе.

Мужчина и его 44-летний товарищ хорошо посидели в одном из местных кафе на сумму в 22 тысячи рублей. Они решили не платить по счетам и попытались уехать на своём BMW. Но в дело вмешался оперативник в штатском. Представившись, он попробовал остановить беглецов. Однако те не изъявили желания останавливаться и продолжили движение, невольно заставив полицейского прокатиться на капоте автомобиля. Злоумышленникам удалось скрыться, но их очень быстро задержали.

Выяснилось, что они сильно были пьяны — 0,65 и 0,73 промилле алкоголя в крови. При этом 44-летний пассажир пока находится в статусе свидетеля из-за своей версии произошедшего.

Он сообщил полицейским, что не знал о неуплате счёта своим товарищем, посчитав этот вопрос решённым. Затем во время отъезда к ним подбежал неизвестный мужчина и начал нецензурно кричать, показывая какое-то удостоверение с расстояния в три метра. И якобы тем самым он спровоцировал экс-сотрудника ГИБДД на совершение наезда. Полицейские продолжают расследование. Планируется изучить видео с регистратора и найти ключи от BMW, поскольку водитель успел избавить себя от этой ноши.

В Великом Новгороде три человека погибли, уходя от полицейской погони на внедорожнике — видео

В Великом Новгороде три человека погибли, уходя от полицейской погони на внедорожнике — видео

На Кубани пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибло двое мужчин, а женщина и ребёнок попали в больницу.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Хромов Леонид
Хромов Леонид

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пьянство на работе и дефицит лекарств: вдова умершего пациента ковидной больницы в Крыму обвинила врачей в смерти мужа

2 марта, 14:20

По ночам царапает автомобили: в Саратове соседи обвинили сотрудника ГИБДД в порче имущества

10 марта, 17:08

Начальник ИВС Майкопа отпустил соратника Деда Хасана на свидание с дочерью и стал фигурантом уголовного дела

сегодня в 16:16

Польша высылает двух белорусских дипломатов из-за скандала с "днём проклятых солдат"

сегодня в 16:21

ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

сегодня в 16:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1