Круизный лайнер загорелся в греческом порту Керкира — видео
О причинах пожара пока не известно, но экстренные службы сообщают, что пострадавших нет.
Пожар произошёл на борту круизного лайнера MSC Lirica, стоящего в порту греческого города Керкира. О происшествии сообщает местная телекомпания ERT.
Издание уточняет, что MSC Lirica пришвартовано в порту с 30 января. На борту нет пассажиров, только члены экипажа. Согласно последним данным, пострадавших среди них нет. Уточняется, что причины возгорания пока не установлены. Однако греческие экстренные службы не только локализовали пламя, но и установили специальные ограждения, дабы предотвратить возможное загрязнение моря. Всего в операции задействовано 38 пожарных и 13 машин, а также пожарный катер с восьмью пожарными.
А ранее Лайф писал о "террористической атаке" на иранское судно в Средиземном море. Оно слегка пострадало при срабатывании взрывного устройства. На борту жертв нет.
Лента новостей
Омбудсмен рассказала о расстройствах поведения у девочки, избитой матерью за долгие сборы в школу
сегодня в 17:10
Президент Словакии приняла отставку главы Минздрава после скандала со "Спутником V"
сегодня в 17:02
У Роскомнадзора не нашлось претензий к Telegram после удаления крупных "ботов-пробивщиков"
сегодня в 16:59
Выбор редакции
Названа дата открытия Греции для туристов
СМИ сообщили о "террористической атаке" на иранское судно в Средиземном море
Президент Словакии приняла отставку главы Минздрава после скандала со "Спутником V"
Россиянка уже полгода заходит к себе домой через окно, потому что бывший муж забетонировал двери
В Госдуме сочли попыткой переписать историю исключение княгини Ольги из списка выдающихся женщин
Комментариев: 0