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Круизный лайнер загорелся в греческом порту Керкира — видео

О причинах пожара пока не известно, но экстренные службы сообщают, что пострадавших нет.

12 марта 2021, 17:12

Пожар произошёл на борту круизного лайнера MSC Lirica, стоящего в порту греческого города Керкира. О происшествии сообщает местная телекомпания ERT.

Издание уточняет, что MSC Lirica пришвартовано в порту с 30 января. На борту нет пассажиров, только члены экипажа. Согласно последним данным, пострадавших среди них нет. Уточняется, что причины возгорания пока не установлены. Однако греческие экстренные службы не только локализовали пламя, но и установили специальные ограждения, дабы предотвратить возможное загрязнение моря. Всего в операции задействовано 38 пожарных и 13 машин, а также пожарный катер с восьмью пожарными.

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А ранее Лайф писал о "террористической атаке" на иранское судно в Средиземном море. Оно слегка пострадало при срабатывании взрывного устройства. На борту жертв нет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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