Круизный лайнер загорелся в греческом порту Керкира — видео

Издание уточняет, что MSC Lirica пришвартовано в порту с 30 января. На борту нет пассажиров, только члены экипажа. Согласно последним данным, пострадавших среди них нет. Уточняется, что причины возгорания пока не установлены. Однако греческие экстренные службы не только локализовали пламя, но и установили специальные ограждения, дабы предотвратить возможное загрязнение моря. Всего в операции задействовано 38 пожарных и 13 машин, а также пожарный катер с восьмью пожарными.