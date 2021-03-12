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Омбудсмен рассказала о расстройствах поведения у девочки, избитой матерью за долгие сборы в школу

Семья не состоит на учёте.

12 марта 2021, 17:10

У девочки из подмосковного Домодедова, которую ранее вытащили за волосы на лестничную клетку мать и бабушка, есть особенности психологического развития. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова телеканалу "360".

"Семья на учёте не состоит. Но у ребёнка есть поведенческие врождённые особенности. И, конечно, это надо учитывать всем взрослым, которые находятся сейчас рядом с ребёнком", — рассказала Ксения Мишонова.

По словам Мишоновой, семья девочки не справляется со своими обязанностями. С пострадавшей работает психолог, её уже навещали представители ПДН и других официальных органов. Семье будет оказана поддержка. Как отметила Мишонова, в случае ЧП девочка может обращаться за помощью по телефону доверия или к любому взрослому.

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Напомним, в Интернете было опубликовано видео, на котором видно, что родственники избили школьницу начальных классов во время сборов в учебное заведение, вытолкнув её в коридор. Причиной стало то, что девочка медленно одевалась.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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