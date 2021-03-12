Россиянка уже полгода заходит к себе домой через окно, потому что бывший муж забетонировал двери

Петрозаводчанка уже полгода заходит к себе домой через окно. Видео © Mash

Из-за крайней степени зловредности бывшего мужа, который забетонировал все дверные проходы, 61-летней Ирине Б. из Петрозаводска уже полгода приходится попадать в свой дом, карабкаясь через окно. Об этом инциденте сообщил Mash.

Пять лет назад Ирина и Владимир подали на развод, однако жить остались в одном доме. В результате мужчина подал на раздел имущества и каждому из бывших супругов досталось ровно по полдома, но с маленьким нюансом — все двери оказались на половине Владимира.

Экс-супруг решил проигнорировать наказ суда оставить женщине к ним доступ и сначала просто запер, а потом ещё и забетонировал их, чтобы наверняка, и с тех пор Ирина имеет возможность попадать в дом исключительно через окно, расположенное на её половине жилплощади.

Такой поступок мужчина совершил из корыстных целей — каждый день с момента перекрытия дверей он, со слов Ирины, пристаёт к ней с просьбами и угрозами, дабы она уже продала ему свою половину, однако женщина с домом расстаться не готова, потому как вложила в него слишком много усилий.

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