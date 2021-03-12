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В Госдуме сочли попыткой переписать историю исключение княгини Ольги из списка выдающихся женщин

Депутат назвала Порошенко, с подачи которого это произошло, "говорящим попугаем" для Запада.

12 марта 2021, 17:45
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Решение Давосского форума исключить княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин неудивительно и мотивировано стремлением переписать историю. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА "Новости".

"Возможно, речь идёт не о досадном недоразумении, а о логичном следствии стремления переписать историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию её исторического прошлого. На этом фоне Порошенко играет лишь роль "говорящего попугая", напоминающего глобальному Западу о необходимости выдерживать антироссийский тон везде, где это только возможно и даже невозможно", — поделилась Панина своим мнением.

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Напомним, что причиной того, что княгиня Ольга была убрана из списка выдающихся женщин публикации Давосского форума, стало требование Петра Порошенко исправить информацию о княгине, которая была названа в списке ВЭФ основательницей современной России. Хотя на сайте были указаны немного другие данные, что Ольга была княгиней Киевской Руси, ставшей прародительницей современной России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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