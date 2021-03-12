В Госдуме сочли попыткой переписать историю исключение княгини Ольги из списка выдающихся женщин

Депутат назвала Порошенко, с подачи которого это произошло, "говорящим попугаем" для Запада.

Решение Давосского форума исключить княгиню Ольгу из списка выдающихся женщин неудивительно и мотивировано стремлением переписать историю. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА "Новости".

"Возможно, речь идёт не о досадном недоразумении, а о логичном следствии стремления переписать историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию её исторического прошлого. На этом фоне Порошенко играет лишь роль "говорящего попугая", напоминающего глобальному Западу о необходимости выдерживать антироссийский тон везде, где это только возможно и даже невозможно", — поделилась Панина своим мнением.