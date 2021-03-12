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"Встают на сторону вируса": В Сербии предрекли провал информационной кампании Запада против вакцины "Спутник V"

В Белграде отметили, что созданием препарата Россия показала превосходство своей науки.

12 марта 2021, 19:10

Фото © ТАСС / Zuma

Информационная кампания против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обречена на провал на самом старте, а Россия выйдет из этого противостояния лишь более сильной. Об этом заявил сербский министр Ненад Попович, отвечающий в правительстве страны за инновации и технологии.

Источник: Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V"

Источник: Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V"

"Российская вакцина "Спутник V" завоёвывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей", — подчеркнул глава Межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ в интервью ТАСС.

Попович добавил, что не удивлён желанием отдельных лоббистов на Западе провести негативную кампанию против "Спутника V", поскольку Россия созданием препарата показала превосходство своей науки и умение оперативно реагировать на кризисные ситуации.

Напомним, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение российского препарата одобрили уже 50 стран мира.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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