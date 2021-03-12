"Встают на сторону вируса": В Сербии предрекли провал информационной кампании Запада против вакцины "Спутник V"

Информационная кампания против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обречена на провал на самом старте, а Россия выйдет из этого противостояния лишь более сильной. Об этом заявил сербский министр Ненад Попович, отвечающий в правительстве страны за инновации и технологии.

"Российская вакцина "Спутник V" завоёвывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей", — подчеркнул глава Межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ в интервью ТАСС.

Попович добавил, что не удивлён желанием отдельных лоббистов на Западе провести негативную кампанию против "Спутника V", поскольку Россия созданием препарата показала превосходство своей науки и умение оперативно реагировать на кризисные ситуации.

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