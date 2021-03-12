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Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24"

Сервис обвинил журналистов в накрутке лайков, но в редакции считают, что истинные причины ограничений в другом.

12 марта 2021, 19:31
<p>Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Социальная сеть "Инстаграм" частично заблокировала аккаунт регионального государственного телеканала "Крым 24". Сейчас в нём можно публиковать только фотографии без текста.

"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram, офис находится в США, частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24", — говорится в сообщении телеканала в "Телеграме".

Отмечается, что при попытке написать слово или поставить хештег появляется уведомление о блокировке.

Редакция пишет, что администрация сервиса обвинила канал в накрутке лайков, однако такими методами медиахолдинг не пользуется. Что любопытно, снятие блокировки намечено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны. Сейчас "Крым 24", страница которого насчитывает 75 тысяч подписчиков, пытается получить от службы поддержки "Инстаграма" внятный ответ по ситуации.

"Их шокирует правда": Автор фильма "Крым. Путь на Родину" объяснил блокировку ленты на YouTube

"Их шокирует правда": Автор фильма "Крым. Путь на Родину" объяснил блокировку ленты на YouTube

Также журналисты напоминают, что почти год назад уже сталкивались с проявлением цензуры, когда видеохостинг "Ютуб" удалил аккаунт телеканала "Крым 24".

А 12 марта "Ютуб" заблокировал фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину". Администрация сервиса посчитала, что представленные в ленте материалы являются "неприемлемыми и оскорбительными". Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма. Автор картины считает, что блокировка вызвана нежеланием Запада признать, что полуостров вошёл в состав России по собственному желанию.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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