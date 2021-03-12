Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24"
Сервис обвинил журналистов в накрутке лайков, но в редакции считают, что истинные причины ограничений в другом.
Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Социальная сеть "Инстаграм" частично заблокировала аккаунт регионального государственного телеканала "Крым 24". Сейчас в нём можно публиковать только фотографии без текста.
"В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram, офис находится в США, частично заблокировала аккаунт телеканала "Крым 24", — говорится в сообщении телеканала в "Телеграме".
Отмечается, что при попытке написать слово или поставить хештег появляется уведомление о блокировке.
Редакция пишет, что администрация сервиса обвинила канал в накрутке лайков, однако такими методами медиахолдинг не пользуется. Что любопытно, снятие блокировки намечено на 19 марта — сразу после годовщины Крымской весны. Сейчас "Крым 24", страница которого насчитывает 75 тысяч подписчиков, пытается получить от службы поддержки "Инстаграма" внятный ответ по ситуации.
Также журналисты напоминают, что почти год назад уже сталкивались с проявлением цензуры, когда видеохостинг "Ютуб" удалил аккаунт телеканала "Крым 24".
А 12 марта "Ютуб" заблокировал фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину". Администрация сервиса посчитала, что представленные в ленте материалы являются "неприемлемыми и оскорбительными". Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма. Автор картины считает, что блокировка вызвана нежеланием Запада признать, что полуостров вошёл в состав России по собственному желанию.
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