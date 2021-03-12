В РПЦ воспротивились предложению сделать дату Пасхи единой для всех христиан

В РПЦ максимально резко и негативно высказались об идее единой даты Пасхи для всех христиан. По мнению заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы, такая мера разобщает и без того не слишком сплочённую православную среду и показывает, что константинопольское духовенство больше заинтересовано в диалоге с католиками, нежели с православными.

Он дал следующий комментарий по поводу появления в некоторых СМИ информации о предложении установить единый день Пасхи, исходящем от представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископа Телмесского Иова.

"Если соответствующее высказывание не является дежурным дипломатическим расшаркиванием отдельного фанарского архиерея, что вполне возможно, то это не очень большой, но символичный интеграционный шаг. Причём в православной среде это шаг, наоборот, дезинтеграционный: далеко не все даже нынешние симпатизанты Фанару в православном мире будут готовы на него пойти", — сообщил Савва в своём Telegram-канале.

По его мнению, очередное обращение к календарному вопросу с предложением объединить сроки пасхалии избыточно для диалога православных с католиками.

Ранее Лайф писал о том, что РПЦ назвала бои без правил небогоугодным видом спорта.

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