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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"

В ведомстве не видят оснований для каких-либо блокировок.

12 марта 2021, 18:55
<p>Фото © <a href="https://smotrim.ru/brand/59195" target="_blank" rel="noopener noreferrer">smotrim.ru</a></p>

Фото © smotrim.ru

Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с документального фильма "Крым. Путь на Родину", снятого журналистом Андреем Кондрашовым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения", — уточнили в службе.

В ведомстве назвали действия YouTube неприемлемыми. Роскомнадзор подчеркнул, что блокировка документальной ленты является нарушением ключевых принципов распространения информации и доступа к ней. В фильме Кондрашова отсутствует какая-либо запрещённая информация, поэтому видеохостинг злоупотребляет своим положением, заключили в ведомстве.

"Им правда не нужна". Сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube

"Им правда не нужна". Сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube

Напомним, что, со слов администрации YouTube, доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" был ограничен из-за неоднократной демонстрации сцен насилия.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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