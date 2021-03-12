Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"
В ведомстве не видят оснований для каких-либо блокировок.
Фото © smotrim.ru
Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с документального фильма "Крым. Путь на Родину", снятого журналистом Андреем Кондрашовым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения", — уточнили в службе.
В ведомстве назвали действия YouTube неприемлемыми. Роскомнадзор подчеркнул, что блокировка документальной ленты является нарушением ключевых принципов распространения информации и доступа к ней. В фильме Кондрашова отсутствует какая-либо запрещённая информация, поэтому видеохостинг злоупотребляет своим положением, заключили в ведомстве.
"Им правда не нужна". Сенатор Цеков возмутился ограничением доступа к российскому фильму о Крыме на YouTube
Напомним, что, со слов администрации YouTube, доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" был ограничен из-за неоднократной демонстрации сцен насилия.
Выбор редакции
"Их шокирует правда": Автор фильма "Крым. Путь на Родину" объяснил блокировку ленты на YouTube
У Роскомнадзора не нашлось претензий к Telegram после удаления крупных "ботов-пробивщиков"
"Встают на сторону вируса": В Сербии предрекли провал информационной кампании Запада против вакцины "Спутник V"
В РПЦ воспротивились предложению сделать дату Пасхи единой для всех христиан
Перечёркнутые фото ребёнка нашли в свежих могилах в Липецке. В чёрной магии заподозрили соседку
Комментариев: 0