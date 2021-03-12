Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"

Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с документального фильма "Крым. Путь на Родину", снятого журналистом Андреем Кондрашовым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения", — уточнили в службе.

В ведомстве назвали действия YouTube неприемлемыми. Роскомнадзор подчеркнул, что блокировка документальной ленты является нарушением ключевых принципов распространения информации и доступа к ней. В фильме Кондрашова отсутствует какая-либо запрещённая информация, поэтому видеохостинг злоупотребляет своим положением, заключили в ведомстве.

Напомним, что, со слов администрации YouTube, доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" был ограничен из-за неоднократной демонстрации сцен насилия.

Авторы