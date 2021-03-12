Глава МИД Украины потребовал от России "открыть полный доступ" в Крым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с призывом "открыть полный доступ" в Крым и "занять неполитизированную позицию". С таким требованием министр выступил на неформальном заседании СБ ООН по теме полуострова, инициаторами которого стали Эстония и ещё 20 государств, в числе которых Франция, Норвегия, Великобритания, США и Германия.

"Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", — заявил глава украинского МИД.

Кулеба также призвал страны присоединиться к "новому консультационному и координационному формату" — саммиту "Крымская платформа", который запланирован на 23 августа (накануне Дня независимости Украины). Отметим, что на неформальном заседании дать слово жителям самого Крыма организаторы отказались.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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