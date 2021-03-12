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Глава МИД Украины потребовал от России "открыть полный доступ" в Крым

Министр призвал страны присоединиться к саммиту "Крымская платформа".

12 марта 2021, 18:35
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157524008068389&set=pb.690053388.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с призывом "открыть полный доступ" в Крым и "занять неполитизированную позицию". С таким требованием министр выступил на неформальном заседании СБ ООН по теме полуострова, инициаторами которого стали Эстония и ещё 20 государств, в числе которых Франция, Норвегия, Великобритания, США и Германия.

"Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", заявил глава украинского МИД.

Кулеба также призвал страны присоединиться к "новому консультационному и координационному формату" — саммиту "Крымская платформа", который запланирован на 23 августа (накануне Дня независимости Украины). Отметим, что на неформальном заседании дать слово жителям самого Крыма организаторы отказались.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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