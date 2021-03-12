У российских авиакомпаний не нашли признаков банкротства

У российских авиакомпаний наблюдается незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации, но признаков банкротства у них нет. Об этом заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько. По его словам, наблюдается даже сплочённость среди перевозчиков.

"Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растёт кредиторская задолженность, но это происходит не только у авиакомпаний, но и у всего авиационного сообщества. Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт", — отметил Нерадько в беседе с журналистами.

По данным Росавиации, убыток авиакомпаний страны за девять месяцев 2020 года составил 102,1 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2019 года, несмотря на рекордный пассажиропоток, авиаперевозчики потеряли 38,8 млрд рублей.

А ещё Лайф писал, что авиаэксперт озвучил, когда ждать возвращения допандемийных цен на билеты. По его словам, полёты подорожали именно на международных направлениях из России — всё из-за небольшого числа рейсов и немногих пассажиров, которые в условиях эпидемии готовы путешествовать. Кстати, ранее была названа дата открытия Греции для туристов. Но для путешественников есть ряд условий.

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