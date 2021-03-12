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Мэр города в Челябинской области арестован за превышение полномочий

Градоначальника задержали в рамках уголовного дела в отношении одного из его замов.

12 марта 2021, 18:23
<p>Александр Виноградов. Фото © <a href="https://region-uu.ru/news/5280-aleksandr-vinogradov-industrialnaya-revolyuciya-v-troicke-vozmozhna.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">region-uu.ru</a></p>

Александр Виноградов. Фото © region-uu.ru

В Челябинской области мэра города Троицка Александра Виноградова арестовали на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Виноградов был задержан в рамках уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении Владимира Германа — заместителя мэра Троицка по городскому хозяйству. По версии следствия, в 2019 году чиновники незаконно передали в аренду ООО "Перспектива" имущество и помещения ЗАО "Теплосервис", причинив последнему ущерб в размере более 9 миллионов рублей.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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