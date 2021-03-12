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"Мост глупости" в Петербурге решили закрыть на ремонт сразу после 204 "жертвы"

Несколькими часами ранее под ним застряли газель и небольшой грузовик.

12 марта 2021, 14:35
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/foolsbridge" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мост глупости (официальная группа)</a></p>

Фото © VK / Мост глупости (официальная группа)

Движение под мостом через реку Кузьминку в Санкт-Петербурге, который из-за большого количества ДТП с "Газелями" получил народное название "мост глупости", закроют на два месяца – с 13 марта по 15 мая. Об этом сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

"В связи с большим количеством аварий с участием малого грузового транспорта, обращений жителей и депутатов, а также необходимостью выполнения восстановительных работ с 23:00 13 марта по 15 мая 2021 года закрывается движение транспортных средств под мостом на Софийской улице", – пояснили в комитете.

За два месяца рабочие должны будут восстановить пролётное строение "моста глупости". Озвучены также планы провести капитальный ремонт всей Софийской улицы, где расположен мост. Власти увеличат габарит проезда до 4,5 метров, и это будет соответствовать необходимым требованиям. Решение о ремонте было объявлено после того, как под "мостом глупости" с разницей всего в два часа застряли газель и небольшой грузовик. Они стали 203-й и 204-1 "жертвами" конструкции.

Юбилейная, 200-я, "газель" попыталась проехать под питерским "мостом глупости" — видео

Юбилейная, 200-я, "газель" попыталась проехать под питерским "мостом глупости" — видео

А недавно, сильный ветер и гололедица спровоцировали массовые аварии и задержки рейсов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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