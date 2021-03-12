В ОНК отреагировали на решение ФСИН направлять заключённых на расчистку Арктики

Решение ФСИН отправлять заключённых на расчистку Арктики можно приветствовать, если такие работы дадут осуждённым возможность раньше выйти на свободу. Об этом заявил Лайфу член ОНК и правозащитник Александр Хуруджи.

"Видимо, слава Советского Союза и всей этой истории с освоением Дальнего Востока кому-то не даёт спокойно спать. Если будет мотивация какая-то для людей, которые туда поедут, или эта процедура добровольная и кто-то получит возможность пораньше освободиться, то я считаю, что такую возможность надо давать", — сказал он.

Правозащитник не видит в таком использовании заключённых ничего плохого, если это будет добровольно и при соблюдении всем норм и прав человека.

Ранее Лайф писал о том, что служебных собак ФСИН натренируют на поиск тел разной степени разложения.

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