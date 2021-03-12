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В ОНК отреагировали на решение ФСИН направлять заключённых на расчистку Арктики

Представитель комиссии выразил надежду, что данный акт не будет принудительным.

12 марта 2021, 14:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Решение ФСИН отправлять заключённых на расчистку Арктики можно приветствовать, если такие работы дадут осуждённым возможность раньше выйти на свободу. Об этом заявил Лайфу член ОНК и правозащитник Александр Хуруджи.

"Видимо, слава Советского Союза и всей этой истории с освоением Дальнего Востока кому-то не даёт спокойно спать. Если будет мотивация какая-то для людей, которые туда поедут, или эта процедура добровольная и кто-то получит возможность пораньше освободиться, то я считаю, что такую возможность надо давать", — сказал он.

Правозащитник не видит в таком использовании заключённых ничего плохого, если это будет добровольно и при соблюдении всем норм и прав человека.

ФСИН предложила отправлять заключённых на очистку территорий Арктики

ФСИН предложила отправлять заключённых на очистку территорий Арктики

Ранее Лайф писал о том, что служебных собак ФСИН натренируют на поиск тел разной степени разложения.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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