В ОНК отреагировали на решение ФСИН направлять заключённых на расчистку Арктики
Представитель комиссии выразил надежду, что данный акт не будет принудительным.
Фото © Pixabay
Решение ФСИН отправлять заключённых на расчистку Арктики можно приветствовать, если такие работы дадут осуждённым возможность раньше выйти на свободу. Об этом заявил Лайфу член ОНК и правозащитник Александр Хуруджи.
"Видимо, слава Советского Союза и всей этой истории с освоением Дальнего Востока кому-то не даёт спокойно спать. Если будет мотивация какая-то для людей, которые туда поедут, или эта процедура добровольная и кто-то получит возможность пораньше освободиться, то я считаю, что такую возможность надо давать", — сказал он.
Правозащитник не видит в таком использовании заключённых ничего плохого, если это будет добровольно и при соблюдении всем норм и прав человека.
Ранее Лайф писал о том, что служебных собак ФСИН натренируют на поиск тел разной степени разложения.
Выбор редакции
ФСИН предложила отправлять заключённых на очистку территорий Арктики
УФСИН не будет объявлять о доставке Навального в колонию
"В моей жизни происходили ужасные вещи": О чём говорила Манижа в интервью Лайфу за 4 года до Евровидения
Посол Сирии прокомментировал слухи о прибытии заражённого ковидом Асада на лечение в Москву
Экс-главу Карелии Нелидова досрочно освободили из колонии за примерное поведение
Комментариев: 0