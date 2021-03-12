Предприимчивый механик украл с ледокола "Иван Крузенштерн" более 100 тонн топлива

По его словам, 64-летний Александр В. в 2021 году создал инициативную группу и разработал преступный план, согласно которому он начал специально экономить топливо на корабле, дабы потом сливать остатки. 11 февраля во время такой "спецоперации" его и задержали. Главный механик, как обычно, под видом технологической операции организовал слив горючего с ледокола на судно "Экомарин" и успел слить целых 10 тонн перед тем, как его поймали. По версии следствия, в общей сложности за всё время существования данной схемы Александр украл с "Ивана Крузенштерна" 101 тонну топлива на общую сумму 4 миллиона 556 тысяч рублей.