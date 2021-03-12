Предприимчивый механик украл с ледокола "Иван Крузенштерн" более 100 тонн топлива
На него возбуждено дело за кражу в особо крупных размерах.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В Санкт-Петербурге задержали главного механика ледокола "Иван Крузенштерн", который наворовал с судна более ста тонн топлива. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, 64-летний Александр В. в 2021 году создал инициативную группу и разработал преступный план, согласно которому он начал специально экономить топливо на корабле, дабы потом сливать остатки. 11 февраля во время такой "спецоперации" его и задержали. Главный механик, как обычно, под видом технологической операции организовал слив горючего с ледокола на судно "Экомарин" и успел слить целых 10 тонн перед тем, как его поймали. По версии следствия, в общей сложности за всё время существования данной схемы Александр украл с "Ивана Крузенштерна" 101 тонну топлива на общую сумму 4 миллиона 556 тысяч рублей.
Сообщается, что после этого было заведено уголовное дело по ст. 158 ч. 4 (кража в особо крупном размере) и по ст. 30 ч. 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление). В данный момент злоумышленник находится под обязательством о явке.
Ранее Лайф писал об обвинении экс-совладельцев сети супермаркетов SPAR в хищении 8 млрд у Сбера.
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