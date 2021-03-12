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Президента Армении доставили в больницу из-за проблем с сердцем

Там ему проведут специальную операцию, связанную с сосудами.

12 марта 2021, 14:01
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

У президента Армении Армена Саркисяна возникли проблемы с сердцем. Главу государства доставили в медцентр "Астхик", где ему проведут операцию по стентированию — особое медицинское вмешательство на сердце, связанное с сосудами.

"В связи с перенесённым коронавирусом у президента Армении Армена Саркисяна возникли осложнения", — приводит сообщение пресс-службы Саркисяна армянская газета "Грапарак".

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Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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