Президента Армении доставили в больницу из-за проблем с сердцем
Там ему проведут специальную операцию, связанную с сосудами.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
У президента Армении Армена Саркисяна возникли проблемы с сердцем. Главу государства доставили в медцентр "Астхик", где ему проведут операцию по стентированию — особое медицинское вмешательство на сердце, связанное с сосудами.
"В связи с перенесённым коронавирусом у президента Армении Армена Саркисяна возникли осложнения", — приводит сообщение пресс-службы Саркисяна армянская газета "Грапарак".
Напомним, ситуация в Армении ранее обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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