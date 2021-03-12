Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном

11 и 12 марта президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной", — говорится в сообщении Кремля.

Зарубежные лидеры "дали высокую оценку эффективным действиям" российских миротворцев в Карабахе. Кроме того, стороны затронули вопрос разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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