В Москве полицейским пришлось выбивать стекло в авто, чтобы достать "выдающегося" должника — видео

Полицейским пришлось выбивать стекло в автомобиле, чтобы достать забаррикадировавшегося в нём должника. Видео © LIFE

В Москве сотрудникам ДПС пришлось выбивать стекло у внедорожника, чтобы достать должника. Мужчина не хотел выходить из машины на протяжении нескольких часов, сообщил Лайфу источник.

35-летний Владимир С. скрывался от полицейских и судебных приставов, которые хотели привлечь его к ответственности по статье 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок). По словам собеседника Лайфа, на счету Владимира уже более двух тысяч нарушений, связанных с задолженностями, на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Причём большая часть из них — за нарушения ПДД. Хотя есть и другие: например, долг 50 тысяч рублей по коммунальным платежам.

В результате судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд и не без применения грубой силы задержали должника в его собственном автомобиле, в котором он забаррикадировался и не хотел выходить. Когда Владимира всё же вытащили из машины, он начал громко ругаться матом и оскорблять правоохранителей, после чего был отправлен в отдел полиции.

А ранее сегодня Лайф рассказывал, что в Иркутске подозреваемый в краже, не желая сдаваться полиции, прокатил одного из правоохранителей на капоте автомобиля, за что был задержан по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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