Бездомный пробрался на авиабазу с самолётом Байдена и прогуливался там пять часов

Курьёзный случай произошёл в США: бездомный мужчина, не встретив совершенно никакого сопротивления, проник на авиабазу Эндрюс, где находится борт президента США. Об этом сообщило американское издание Business Times.

Данный инцидент произошёл уже достаточно давно — 4 февраля, однако прессе о нём стало известно только сейчас. Сообщается, что бомж, одетый в ярко-розовую кепку с помпонами, прошёл через пост охраны, где его пропустили невнимательные охранники, и отправился изучать авиабазу.

Для начала он навестил фуд-корт, дабы подкрепиться перед долгой экскурсией, а также наведался в VIP-зону терминала. После этого он отправился на взлётную полосу, на которую попал, миновав неисправные автоматические ворота и не обративший на него внимания персонал.

На взлётной полосе в тот момент находились президентский самолёт и воздушное судно, зарезервированное для госсекретаря США. Их он, видимо, из уважения к демократии посещать не стал, однако навестил стоявший неподалёку военный C-40 Clipper, где его спустя пять часов и задержал персонал самолёта, которому странно ведущий себя мужчина в розовой кепке всё же показался лишним. Сообщается, что дальнейшая судьба любопытного и по-своему очень везучего героя неизвестна.

Напоминаем, что не так давно Лайф писал о японском собрате отважного бездомного: там мужчина проник на территорию резиденции императора, аргументировав это тем, что просто хотел повидаться с ним и его семьёй.

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