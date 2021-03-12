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В графике Путина на апрель пока нет встречи лидеров "нормандской четвёрки"

Ранее на Украине заявили, что данный саммит якобы запланирован на этот месяц.

12 марта 2021, 13:30
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи лидеров "нормандской четверки" (в неё входят РФ, Украина, ФРГ и Франция). Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что саммит состоится в апреле.

"Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", — сказал он.

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А ранее замруководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак рассказал, чем завершились в Берлине переговоры в "нормандском формате" по Донбассу. Вместе с тем он отметил, что стороны обменялись мнениями по принципиальным вопросам и договорились о подготовке новых "принципных" подходов к формированию дорожной карты в Трёхсторонней контактной группе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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