В графике Путина на апрель пока нет встречи лидеров "нормандской четвёрки"
Ранее на Украине заявили, что данный саммит якобы запланирован на этот месяц.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи лидеров "нормандской четверки" (в неё входят РФ, Украина, ФРГ и Франция). Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что саммит состоится в апреле.
"Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", — сказал он.
А ранее замруководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак рассказал, чем завершились в Берлине переговоры в "нормандском формате" по Донбассу. Вместе с тем он отметил, что стороны обменялись мнениями по принципиальным вопросам и договорились о подготовке новых "принципных" подходов к формированию дорожной карты в Трёхсторонней контактной группе.
Лента новостей
Выбор редакции
Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном
Кравчук назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четвёрки"
Посол Сирии прокомментировал слухи о прибытии заражённого ковидом Асада на лечение в Москву
Экс-главу Карелии Нелидова досрочно освободили из колонии за примерное поведение
Сброшенный с МКС мусор эпично сгорел в небе над Якутией — видео
Комментариев: 0