Эпидемия не исключена: эксперты оценили угрозу распространения нового птичьего гриппа в России

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что главная цель заявления Анны Поповой — предупредить о возможной опасности передачи вируса от человека к человеку, чтобы люди, прежде всего учёные, были к этому готовы.

— Это значит, что у нас должны быть тесты для того, чтобы идентифицировать такой вирус, а также мы должны быть готовы к производству вакцины. Я думаю, что вероятность эпидемии птичьего гриппа не сильно высока, хотя не исключена, — рассказал эксперт.

В связи с этим дополнительно к пандемии коронавируса ожидать ещё и эпидемии птичьего гриппа не стоит, заявил Альтштейн.

Как рассказал Лайфу врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, иногда происходит такое явление, как реассортация, когда вирус гриппа птицы и вирус гриппа человека встречаются в одной клетке, меняется генетическая информация и мутирует вирус. Вследствие этого появляется новый пандемичный штамм вируса.

— К большому счастью, мутация таким образом происходит редко — раз в несколько десятков лет. Вероятность того, что это может произойти сейчас, есть. Но даже если такое вдруг произойдёт, то мы будем готовы. Потому что каждый год большое количество фармкомпаний делают новые вакцины, — пояснил Сергей Вознесенский.

Он отметил, что на сегодняшний день нет ни одного доказанного случая передачи нового птичьего гриппа H5N8 от человека к человеку, поэтому говорить о массовой угрозе людям преждевременно. Кроме того, эксперт подчеркнул, что птичий грипп знаком медикам уже не первый год, к тому же существуют способы борьбы с ним. Для мониторинга переменчивости гриппа есть национальные центры, которые отслеживают его изменения и дорабатывают вакцину каждый год.

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