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Кравчук назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четвёрки"

Он объяснил, что пока ведётся большая работа на уровне политических советников.

12 марта 2021, 13:15
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Встреча лидеров стран — участниц "нормандского формата", куда входят РФ, Украина, ФРГ и Франция, по ситуации в Донбассе планируется на апрель. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"Сейчас идёт большая работа на уровне политических советников… Они как раз и решают этот главный вопрос — встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель, но, как оно будет на самом деле, сказать тяжело", — сказал он телеканалу "Украина 24".

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А ранее замруководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак рассказал, чем завершились в Берлине переговоры в "нормандском формате" по Донбассу. Вместе с тем он отметил, что стороны обменялись мнениями по принципиальным вопросам и договорились о подготовке новых "принципных" подходов к формированию дорожной карты в трёхсторонней контактной группе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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