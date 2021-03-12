Кравчук назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четвёрки"

Встреча лидеров стран — участниц "нормандского формата", куда входят РФ, Украина, ФРГ и Франция, по ситуации в Донбассе планируется на апрель. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"Сейчас идёт большая работа на уровне политических советников… Они как раз и решают этот главный вопрос — встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель, но, как оно будет на самом деле, сказать тяжело", — сказал он телеканалу "Украина 24".

А ранее замруководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак рассказал, чем завершились в Берлине переговоры в "нормандском формате" по Донбассу. Вместе с тем он отметил, что стороны обменялись мнениями по принципиальным вопросам и договорились о подготовке новых "принципных" подходов к формированию дорожной карты в трёхсторонней контактной группе.

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