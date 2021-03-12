Италия вводит жёсткий "пасхальный локдаун" из-за коронавируса

Власти Италии введут общенациональный карантин на пасхальные выходные — с 3 по 5 апреля. Такое решение было принято в пятницу на заседании совета министров страны. В течение трёх дней во всех итальянских регионах будут действовать ограничения, предусмотренные правилами красной зоны. Это означает полный запрет на передвижение без крайней необходимости.

Отметим, что на всей территории Италии до сих пор продолжают действовать обязательные меры по сдерживанию распространения коронавируса, в том числе комендантский час с 22 часов вечера до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и масочный режим.

Между тем число подтверждённых носителей коронавируса в Италии выросло за сутки на 25 673 человека (днём ранее — на 22 409). Это самый высокий показатель с начала 2021 года. Общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 149 017 — более 5% населения страны.

Ранее Лайф сообщал, что на севере Италии зафиксирован новый — так называемый нигерийский — штамм коронавируса. Патоген оказался устойчивым к вакцинам.

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