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Италия вводит жёсткий "пасхальный локдаун" из-за коронавируса

Местным жителям будет запрещено передвигаться между городами и населёнными пунктами без крайней необходимости.

12 марта 2021, 13:00

Фото © Pixabay

Власти Италии введут общенациональный карантин на пасхальные выходные — с 3 по 5 апреля. Такое решение было принято в пятницу на заседании совета министров страны. В течение трёх дней во всех итальянских регионах будут действовать ограничения, предусмотренные правилами красной зоны. Это означает полный запрет на передвижение без крайней необходимости.

В Италии обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам

В Италии обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам

Отметим, что на всей территории Италии до сих пор продолжают действовать обязательные меры по сдерживанию распространения коронавируса, в том числе комендантский час с 22 часов вечера до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и масочный режим.

Между тем число подтверждённых носителей коронавируса в Италии выросло за сутки на 25 673 человека (днём ранее — на 22 409). Это самый высокий показатель с начала 2021 года. Общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 149 017 — более 5% населения страны.

Обнаружены доказательства появления коронавируса в Италии в ноябре 2019 года

Обнаружены доказательства появления коронавируса в Италии в ноябре 2019 года

Ранее Лайф сообщал, что на севере Италии зафиксирован новый — так называемый нигерийский — штамм коронавируса. Патоген оказался устойчивым к вакцинам.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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