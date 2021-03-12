В Карелии пожарные засняли своего начальника спящим на полу после пьянки и выложили видео в Сеть

Пьяный пожарный из Карелии спит прямо на полу. Видео © Vk.com / "Отражение. Карелия"

Сотрудники одной из пожарных частей Медвежьегорского района Карелии сняли на видео заместителя начальника подразделения, который в состоянии крайней алкогольной интоксикации прилёг отдохнуть прямо на пол. После появления ролика с пьяным пожарным в Сети разразился скандал. Авторы кадров заявили, что руководители и ряд сотрудников части позволяют себе "неуставные отношения, а также выпивают на службе", а на замечания реагируют угрозами увольнения или проблемами на службе.

"В ходе разбирательств выяснилось, что этот факт не единичный, но о них почему-то мало известно. Скорее всего, их просто замяли. Также почему-то не упомянули об ответственности, которую несёт лично руководитель... Заместитель и начальник части получили выговоры. Будем ждать окончания проверки", — написал местный депутат Валерий Маганов на своей странице во "ВКонтакте".

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения начали служебную проверку после появления видеозаписей в Сети. В ведомстве выяснили, что заместитель начальника пожарной части находился в здании части в нетрезвом состоянии в нерабочее время. Он уже получил за это дисциплинарное взыскание. В Госкомитете также отметили, что, по словам нескольких сотрудников, начальник части в пьянке участия не принимал и ушёл с работы в 17:00. Проверка продолжается.

Не так давно Лайф писал, что каждый второй россиянин хотел бы уволить своё начальство.

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