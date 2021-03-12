Захарова обвинила британские СМИ в лицемерии после интервью принца Гарри и Меган Маркл

Недавнее скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл вызывает ряд вопросов к британским СМИ и говорит об их лицемерии. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Сказанное [в ходе интервью] стало ярким подтверждением того, что никакой беспристрастности на Альбионе, в частности в британских СМИ, давно не было, а может быть, и никогда", — сказала она.

По словам Захаровой, МИД обратил внимание на интервью из-за того, что оно проливает свет на то, как сильно британская пропаганда изничтожает свободу слова. В ведомстве считают, что речь идёт о крупном сговоре между средствами массовой информации и представителями властей королевства.

"И всё это на фоне того, что тратятся огромные средства из британского бюджета на продвижение свободы слова в других странах", — заключила Захарова.

Напомним, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что из-за плохих отношений с членами королевской семьи и явного проявления расизма по отношению к ней её часто посещали мысли о самоубийстве. Когда Маркл поделилась своими переживаниями с семьёй монархов, ей запретили общаться по этому поводу с психологами, поскольку это могло бы плохо сказаться на репутации королевской династии. Ранее Мария Захарова назвала это интервью обрушением декораций.

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