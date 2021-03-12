ФСИН предложила отправлять заключённых на очистку территорий Арктики
Договорённости об этом достигнуты уже с двумя регионами.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
ФСИН планирует привлекать заключённых российских тюрем к очистке территорий Арктики. Об этом на сегодняшней коллегии заявил глава ведомства Александр Калашников.
По его словам, такая договорённость уже достигнута с двумя субъектами РФ — Красноярским краем и Норильском. При этом, как сообщает "Интерфакс", данный вопрос прорабатывается во ФСИН с декабря прошлого года. Предполагается, что таким образом сфера деятельности заключённых в рамках принудительных работ будет расширена. В свою очередь, организации, занимающиеся очисткой Арктики, смогут сотрудничать с ведомством по вопросам использования рабочей силы осуждённых.
Тем временем в "нейтральной" Арктике разгораются нешуточные страсти. Пока Россия заявляет о том, что собирается претендовать на территории северного региона, в США решили начать патрулирование возле российских берегов, чтобы "препятствовать наступлению Москвы".
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