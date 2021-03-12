ФСИН предложила отправлять заключённых на очистку территорий Арктики

По его словам, такая договорённость уже достигнута с двумя субъектами РФ — Красноярским краем и Норильском. При этом, как сообщает "Интерфакс", данный вопрос прорабатывается во ФСИН с декабря прошлого года. Предполагается, что таким образом сфера деятельности заключённых в рамках принудительных работ будет расширена. В свою очередь, организации, занимающиеся очисткой Арктики, смогут сотрудничать с ведомством по вопросам использования рабочей силы осуждённых.