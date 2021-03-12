Кристина Асмус рассказала о планах завести ещё несколько детей
Актриса сообщила, что мечтает о большой семье.
Фото © Instagram / asmuscristina
Актриса Кристина Асмус рассказала своим поклонникам, что хочет завести ещё несколько детей. Об этом сообщило издание "Дни.ру".
Звезда выросла в многодетной семье и мечтает создать такую же. Асмус призналась, что мечтает иметь хотя бы одного сына. Она не хочет называть детей новомодными именами, отдавая предпочтение классическим российским. Актриса также затронула тему отношений с бывшим супругом Гариком Харламовым. Общение между ними всё ещё остаётся напряжённым из-за развода.
Напоминаем, что не так давно Кристина Асмус высмеяла Харламова за его слова о разводе.
Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в городе Королёве, где она жила вместе с родителями и тремя сёстрами. Кристина мечтала стать актрисой с детства, и поэтому посещала театральную студию "Мел". Телезрителю она наиболее известна по роли Вари Черноус из сериала "Интерны". Ещё больше об Асмус можно узнать на сайте uznayvse.ru.
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