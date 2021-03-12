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Патологоанатом предупредил о возможных последствиях посещения выставки засушенных мертвецов в Москве

Врач настоятельно рекомендовал не водить туда детей младше 12 лет.

12 марта 2021, 18:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Вокруг скандальной выставки Body Worlds, на которой представлены высушенные тела и органы реальных людей, сейчас наблюдается ажиотаж из-за спорности её экспонатов с точки зрения морали. Однако даже если отбросить моральный аспект, то не все люди смогут получить удовольствие от подобного зрелища. Почему это так и почему не стоит приводить туда маленьких детей, рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

"Это то, что квазипсихологи называют мортидо — реализация увлечения смертью. Как в Средние века разглядывали казни, а здесь интересен труп — как объект для создания произведения искусства", — рассказал он в беседе с каналом "Москва 24".

"Доктор Смерть" представляет: в Москве открылась выставка засушенных мертвецов (фото не для слабонервных)

"Доктор Смерть" представляет: в Москве открылась выставка засушенных мертвецов (фото не для слабонервных)

По мнению доктора, ни о какой науке на этой выставке речи не идёт, потому что представленные экспонаты показывают неправильно проведённую эксгумацию, как он выразился, "расчленёнку". Именно поэтому Эдигер считает, что людям с тонкой душевной организацией может быть некомфортно в стенах данной выставки.

Ранее Лайф писал об открытии в Москве выставки с картинами Васи Ложкина.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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