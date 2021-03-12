Перечёркнутые фото ребёнка нашли в свежих могилах в Липецке. В чёрной магии заподозрили соседку

В Липецке местные жители стали свидетелями жутковатой ситуации: в свежих могилах на кладбище были разбросаны фотографии мальчика 10–11 лет. Подробности произошедшего сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Снимки были изрисованы чёрным маркером и воткнуты в землю, а рядом лежали конфеты. Очевидцы были шокированы произошедшим и опубликовали кадры, чтобы родственники могли узнать ребёнка. Фотографии вытащили сотрудники похоронной службы, они отнесут их в церковь.

Фото © VK / lipetsk_ltz

Лайф побеседовал с отцом мальчика, изображённого на снимке. Оказалось, что несовершеннолетний стал жертвой конфликта между старшим поколением. Соседка бабушки и дедушки ребёнка поссорилась с ними, а её дочь решила таким образом отомстить семье. Ссора произошла около года назад, тогда женщина 1982 года рождения начала преследовать шестиклассника, несколько раз сфотографировала его. Родители написали заявление в полицию, хулиганке сделали предупреждение, после чего она уехала в неизвестном направлении.

Фото © VK / lipetsk_ltz

Казалось, что инцидент был исчерпан, к ребёнку соседка претензий не имела, но решила действовать через него, поскольку до родителей добраться не могла. И вот спустя год она решила осуществить некий заговор, чтобы принести вред, поэтому поместила фотографии в свежие могилы.

Фото © VK / lipetsk_ltz

Сотрудники правоохранительных органов Липецка начали проверку по факту происшествия после публикаций в местных СМИ и соцсетях. Личность мальчика была установлена, он живёт в благополучной семье, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Липчанка, подозреваемая в чёрной магии, была задержана, её опрашивают. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям женщины.

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