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В "Роскосмосе" объяснили происхождение светящегося шара в небе над Якутией

Минэкологии республики исключило версию о падении части ракеты и напомнило, что в последнее время никаких запусков с космодрома Восточный не проводилось.

12 марта 2021, 19:40
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CMUn2Stsy-L/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> minecologia_yakut</a></p>

Фото © Instagram / minecologia_yakut

Неопознанный летающий объект, зафиксированный 12 марта в небе над якутским посёлком Усть-Нера, может быть отработавшим разгонным блоком "Фрегат", который ранее был запущен в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", пишет РИА "Новости".

Аппарат использовали в 2009 году для вывода на орбиту группы спутников разных государств: российских "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУ-САТ" и "Блиц", а также южноафриканского Sumbandila.

Сброшенный с МКС мусор эпично сгорел в небе над Якутией — видео

Сброшенный с МКС мусор эпично сгорел в небе над Якутией — видео

Эксперт по космонавтике Игорь Лисов подтвердил на основе данных ВВС США, что это действительно мог быть "Фрегат".

Министерство экологии Якутии, в свою очередь, исключило версию о том, что светящийся шар является частью ракеты-носителя "Союз-2". В ведомстве пояснили, что территория Республики Саха действительно используется для приёма отделяющихся частей летательных аппаратов, запускаемых с космодрома Восточный. Однако в эти дни никаких запусков не производилось, а ближайший запланирован на 25 марта.

Ранее, 11 марта, с борта МКС выкинули самый тяжёлый мусор в истории.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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