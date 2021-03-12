В "Роскосмосе" объяснили происхождение светящегося шара в небе над Якутией
Минэкологии республики исключило версию о падении части ракеты и напомнило, что в последнее время никаких запусков с космодрома Восточный не проводилось.
Фото © Instagram / minecologia_yakut
Неопознанный летающий объект, зафиксированный 12 марта в небе над якутским посёлком Усть-Нера, может быть отработавшим разгонным блоком "Фрегат", который ранее был запущен в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", пишет РИА "Новости".
Аппарат использовали в 2009 году для вывода на орбиту группы спутников разных государств: российских "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУ-САТ" и "Блиц", а также южноафриканского Sumbandila.
Эксперт по космонавтике Игорь Лисов подтвердил на основе данных ВВС США, что это действительно мог быть "Фрегат".
Министерство экологии Якутии, в свою очередь, исключило версию о том, что светящийся шар является частью ракеты-носителя "Союз-2". В ведомстве пояснили, что территория Республики Саха действительно используется для приёма отделяющихся частей летательных аппаратов, запускаемых с космодрома Восточный. Однако в эти дни никаких запусков не производилось, а ближайший запланирован на 25 марта.
Ранее, 11 марта, с борта МКС выкинули самый тяжёлый мусор в истории.
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