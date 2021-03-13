В Совфеде ответили на требование Киева "открыть доступ" в Крым

Россия не является страной, оккупировавшей Крым, как её в своём заявлении назвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Она защищает регион и помогает ему восстанавливаться. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

"Мне даже начало его (заявления — Прим. Лайфа) не нравится, несмотря на то что это штамп — про оккупирующую державу. Россия является не оккупирующей страной, а страной, восстанавливающей Крым, и страной, защищающей Крым", — сказал он в беседе с RT.

Сенатор подчеркнул, что ложь является нормой для политических деятелей Украины, и отметил, что на самом деле Россия не создавала и не собирается создавать никаких препятствий для посещения Крыма. Поэтому те, кто хочет посетить регион и узнать, как там на сегодняшний день складывается ситуация, могут сделать это без особых усилий, добавил Цеков.

Напомним, поводом для очередного обсуждения темы Крыма стало недавнее заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который обратился к России с призывом "открыть полный доступ" в регион и "занять неполитизированную позицию". С таким требованием министр выступил на неформальном заседании СБ ООН.

Авторы