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В России призвали главу МИД Украины "не выдумывать небылицы" после требования "открыть доступ" в Крым

Киев делает всё для того, чтобы иностранцы не приезжали на полуостров, отметили в нижней палате парламента РФ.

13 марта 2021, 04:04

Фото © Pixabay

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу "не выдумывать небылицы" после его требования "открыть доступ" на полуостров.

Парламентарий порекомендовал Кулебе обратиться в российское Министерство иностранных дел и согласовать свой визит. Он подчеркнул, что граждане различных стран, в том числе известные политики, неоднократно посещали Крым.

"Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы. Если Кулеба не знает, как напроситься к нам в гости, чтобы перенять опыт России по развитию своих территорий, то стоит обратиться в МИД РФ и согласовать свой визит. Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — подчеркнул Шеремет в интервью РИА "Новости".

В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины "открыть доступ" в Крым: Все, кто хочет, приезжают

В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины "открыть доступ" в Крым: Все, кто хочет, приезжают

По словам депутата, Киев делает всё для того, чтобы иностранцы не приезжали в Крым, запугивает их санкциями и уголовными делами. По мнению парламентария, это делается из страха, что многие люди узнают правду о "счастливо живущих у себя дома в России" крымчанах.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с призывом "открыть полный доступ" в Крым и "занять неполитизированную позицию". С таким требованием министр выступил на неформальном заседании СБ ООН.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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