Киев делает всё для того, чтобы иностранцы не приезжали на полуостров, отметили в нижней палате парламента РФ.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу "не выдумывать небылицы" после его требования "открыть доступ" на полуостров.

Парламентарий порекомендовал Кулебе обратиться в российское Министерство иностранных дел и согласовать свой визит. Он подчеркнул, что граждане различных стран, в том числе известные политики, неоднократно посещали Крым.

"Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы. Если Кулеба не знает, как напроситься к нам в гости, чтобы перенять опыт России по развитию своих территорий, то стоит обратиться в МИД РФ и согласовать свой визит. Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — подчеркнул Шеремет в интервью РИА "Новости".

По словам депутата, Киев делает всё для того, чтобы иностранцы не приезжали в Крым, запугивает их санкциями и уголовными делами. По мнению парламентария, это делается из страха, что многие люди узнают правду о "счастливо живущих у себя дома в России" крымчанах.