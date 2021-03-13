В России призвали главу МИД Украины "не выдумывать небылицы" после требования "открыть доступ" в Крым
Киев делает всё для того, чтобы иностранцы не приезжали на полуостров, отметили в нижней палате парламента РФ.
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу "не выдумывать небылицы" после его требования "открыть доступ" на полуостров.
Парламентарий порекомендовал Кулебе обратиться в российское Министерство иностранных дел и согласовать свой визит. Он подчеркнул, что граждане различных стран, в том числе известные политики, неоднократно посещали Крым.
"Ни у кого проблем не было и нет. Поэтому не стоит выдумывать небылицы. Если Кулеба не знает, как напроситься к нам в гости, чтобы перенять опыт России по развитию своих территорий, то стоит обратиться в МИД РФ и согласовать свой визит. Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности", — подчеркнул Шеремет в интервью РИА "Новости".
По словам депутата, Киев делает всё для того, чтобы иностранцы не приезжали в Крым, запугивает их санкциями и уголовными делами. По мнению парламентария, это делается из страха, что многие люди узнают правду о "счастливо живущих у себя дома в России" крымчанах.
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Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с призывом "открыть полный доступ" в Крым и "занять неполитизированную позицию". С таким требованием министр выступил на неформальном заседании СБ ООН.
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