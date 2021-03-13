Николай Азаров сравнил размер пенсии на Украине и в России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что средняя пенсия в Незалежной примерно в три раза ниже, чем в России.

"А ведь был период, когда у нас средняя заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего", — посетовал Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также политик заявил, что Украина стала беднейшей страной в Европе, опередив Молдавию и Албанию. По его словам, после Майдана жизнь в стране стала "очень незавидной", каждый год вымирает целый город, так как рождаемость на Украине в два с половиной раза меньше, чем смертность. К тому же после переворота украинцы стали умирать чаще на 155 тысяч человек в год.

Ранее депутат Рады Илья Кива назвал отказ Киева от российской вакцины геноцидом населения Украины.

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