Николай Азаров сравнил размер пенсии на Украине и в России
Также политик отметил, что Незалежная стала беднейшей страной в Европе.
Фото © ТАСС / Zuma
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что средняя пенсия в Незалежной примерно в три раза ниже, чем в России.
"А ведь был период, когда у нас средняя заработная плата была выше, чем в России, и средняя пенсия была выше, чем в России. И этот период был совсем недавно, семь или восемь лет назад всего-навсего", — посетовал Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Также политик заявил, что Украина стала беднейшей страной в Европе, опередив Молдавию и Албанию. По его словам, после Майдана жизнь в стране стала "очень незавидной", каждый год вымирает целый город, так как рождаемость на Украине в два с половиной раза меньше, чем смертность. К тому же после переворота украинцы стали умирать чаще на 155 тысяч человек в год.
Лента новостей
"Нет культуры — нет будущего": "Окровавленная" актриса разделась на вручении кинопремии "Сезар" в знак протеста против мер по ковиду — видео
сегодня в 03:24
В Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке
сегодня в 02:57
Премию "Сезар" за лучший фильм получила драма "Счастливо оставаться"
сегодня в 02:33
Ранее депутат Рады Илья Кива назвал отказ Киева от российской вакцины геноцидом населения Украины.
Выбор редакции
Демограф рассказал, сколько людей будет населять Россию в 2040 году
В России призвали главу МИД Украины "не выдумывать небылицы" после требования "открыть доступ" в Крым
Politico: Байден оказался между молотом и наковальней из-за новых санкций против "Северного потока — 2"
Эксперт перечислил три бага, мгновенно ломающих смартфон
Новейший российский беспилотник "Гром" сможет управлять роем из 10 дронов
Комментариев: 0