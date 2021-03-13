В Санкт-Петербурге троих парней подозревают в изнасиловании школьницы на вписке

Троих молодых жителей Санкт-Петербурга, в том числе несовершеннолетнего, подозревают в изнасиловании школьницы в её квартире. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл 22 февраля. Девушка, пользуясь отсутствием матери, собрала у себя на квартире вписку, куда и пригласила шестерых парней. На тусовке алкоголь тёк рекой, как утверждают СМИ, нетрезвая юная леди делала гостям интимные предложения и в итоге уединилась в комнате с одним из участников вечеринки. Следом туда отправился ещё один юноша, несовершеннолетний.

После вписки, казалось, ничто не предвещало беды, девушка переписывалась с ребятами в соцсетях, спрашивала, как у них дела. Гром грянул, когда о случайной связи узнала мать школьницы. После этого дочь сразу же заявила, что её изнасиловали, было написано заявление в правоохранительные органы. Причём фигурантами стали трое молодых людей, в списке оказался третий парень, который, по словам участников вписки, вообще не заходил в комнату.

Женщина уверяет, что её дочь чем-то опоили и она не отдавала отчёта своим действиям. Кроме того, на её теле обнаружены гематомы и травмы, пострадавшая лишилась девственности. По мнению матери, это было групповое изнасилование с использованием бессознательного состояния.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. 27 февраля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял его ход под личный контроль и 1 марта, после получения результатов предварительного расследования, поручил передать в производство центрального аппарата СКР.

12 марта Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в заключении несовершеннолетнего под стражу, избрав в отношении него запрет определённых действий до 11 мая. Его совершеннолетнего друга также оставили на свободе на период расследования. Третий фигурант заключён под стражу до 10 мая.

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