Politico: Байден оказался между молотом и наковальней из-за новых санкций против "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден попал в сложное положение из-за новых санкций против газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, с одной стороны, глава Белого дома хочет не дать проекту завершиться, с другой — не желает портить отношения с Германией. При этом на Байдена оказывают давление обе партии Конгресса США, требуя введения новых рестрикций.

"Мы оказались между молотом и наковальней", — отмечает источник.

В декабре 2020 года США приняли закон об оборонном бюджете. Согласно ему, каждые три месяца администрация должна предоставлять конгрессу список организаций, занятых в проекте. Именно на основании этой информации и вводятся новые санкции. Ближайший отчёт должен быть представлен через два месяца. Какие компании попадут в него, пока не раскрывается.

Как сообщал Лайф, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы