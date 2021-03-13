Politico: Байден оказался между молотом и наковальней из-за новых санкций против "Северного потока — 2"
Помимо этого на политика ещё давят в конгрессе.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Президент США Джо Байден попал в сложное положение из-за новых санкций против газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
По их словам, с одной стороны, глава Белого дома хочет не дать проекту завершиться, с другой — не желает портить отношения с Германией. При этом на Байдена оказывают давление обе партии Конгресса США, требуя введения новых рестрикций.
"Мы оказались между молотом и наковальней", — отмечает источник.
В декабре 2020 года США приняли закон об оборонном бюджете. Согласно ему, каждые три месяца администрация должна предоставлять конгрессу список организаций, занятых в проекте. Именно на основании этой информации и вводятся новые санкции. Ближайший отчёт должен быть представлен через два месяца. Какие компании попадут в него, пока не раскрывается.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов и в будущем рассматривать варианты введения новых санкций против "Северного потока — 2". Эти слова прозвучали спустя пару дней после того, как группа конгрессменов во главе со старшим республиканцем комитета по иностранным делам палаты представителей Майклом Макколом потребовала от Блинкена объяснить, по какой причине Вашингтон не ввёл санкции против нескольких компаний, занимающихся строительством газопровода. Политики обеспокоены тем, что громкие заявления Белого дома не подкреплены действиями.
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Как сообщал Лайф, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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