Зеленский объяснил санкции СНБО: Украина даёт сдачи

Украина даёт сдачи тем, кто долгие годы наносил по ней удары. Именно так президент Незалежной Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны.

"Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина даёт сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь её слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости", — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Политик добавил, что справедливость долгие годы была для украинцев даже не дефицитом, а чем-то мифическим.

Кроме того, Зеленский поддержал санкции США в отношении экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и отметил, что Киев вернёт все средства, выведенные из банка перед его национализацией, обратно в страну.

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