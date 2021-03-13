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Зеленский объяснил санкции СНБО: Украина даёт сдачи

По мнению политика, справедливость долгие годы была для граждан страны даже не дефицитом, а чем-то мифическим.

13 марта 2021, 02:06
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Украина даёт сдачи тем, кто долгие годы наносил по ней удары. Именно так президент Незалежной Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны.

"Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина даёт сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь её слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости", — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Политик добавил, что справедливость долгие годы была для украинцев даже не дефицитом, а чем-то мифическим.

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Кроме того, Зеленский поддержал санкции США в отношении экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского и отметил, что Киев вернёт все средства, выведенные из банка перед его национализацией, обратно в страну.

Напомним, ранее СНБО также ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали их спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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