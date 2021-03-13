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Reuters заявило о принципах непредвзятости на фоне сообщений о кампании против вакцины "Спутник V"

А в корпорации Би-би-си от комментариев отказались.

13 марта 2021, 01:26

Фото © Pixabay

Агентство Reuters прокомментировало информацию о подготовке на Западе масштабной информационной кампании против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявив, что придерживается правил объективности и независимости при публикации новостей.

"Reuters информирует о событиях в мире в честной, непредвзятой и независимой манере в соответствии со своими принципами", — заявили представители средства массовой информации в ответ на вопрос ТАСС.

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"Встают на сторону вируса": В Сербии предрекли провал информационной кампании Запада против вакцины "Спутник V"

Агентство добавило, что придерживается стандартов журналистики и намерено передавать основанные на фактах достоверные новости читателям по всему миру.

В корпорации Би-би-си отказались комментировать сведения о возможной информационной атаке.

Напомним, ранее источник в Кремле сообщил, что Запад готовит масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V", которая нацелена на формирование предвзятого отношения к разработкам учёных из РФ. Она запланирована с помощью некоммерческих организаций, например Фонда Сороса, Агентства США по международному развитию, а также СМИ — Би-би-си и Reuters.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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