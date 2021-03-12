ВОЗ призвала усилить финансирование международного партнёрства по борьбе с коронавирусом
По словам главы организации, основными ковидными проблемами сейчас являются появление новых мутаций, медленное внедрение диагностических средств и ограниченные поставки вакцины.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что международная программа борьбы с коронавирусом нуждается в дополнительном финансировании на сумму более 22 млрд долларов.
Речь идёт о программе ACT-Accelerator ("Ускоритель доступа к инструментам против CoViD-19"). Международное партнёрство было основано в апреле 2020 года ВОЗ, ЕС, Францией, а также Биллом и Мелиндой Гейтс. Оно направлено на сотрудничество в вопросах разработки и создания безопасных и эффективных технологий для предотвращения, диагностики и лечения ковида.
"$11 млрд обещаны для ACT-Accelerator, однако мы ещё имеем прореху в финансировании на сумму $22,1 млрд. Мы призываем страны полностью профинансировать партнёрство, являющееся лучшей инвестицией в глобальное восстановление", — подчеркнул Гебреисус.
Глава ВОЗ также назвал основные проблемы в борьбе с пандемией на данный момент. Среди них — появление новых мутаций коронавируса, медленное внедрение средств диагностики и ограниченные поставки вакцины, а также нехватка фондов для финансирования этих механизмов.
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