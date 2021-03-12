Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в Европе с мракобесием
По его мнению, Россия эффективнее других стран справляется с инфекцией.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Врач и телеведущий Александр Мясников считает ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием.
По мнению доктора, ограничительные меры в Европе сегодня более жёсткие по сравнению с карантином, действовавшим в Москве прошлой весной.
"Идёшь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы. Смотреть невозможно", — сказал он в опубликованном на сайте "Вести" ролике.
Медик добавил, что Россия эффективнее других стран справляется с коронавирусной инфекцией. Например, об этом говорит более низкий уровень смертности. В Европе медицина слабее российской, а в России есть "старый добрый алгоритм военной медицины, который ещё с Великой Отечественной сохранён", заключил врач.
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