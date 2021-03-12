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Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в Европе с мракобесием

По его мнению, Россия эффективнее других стран справляется с инфекцией.

12 марта 2021, 20:53
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Врач и телеведущий Александр Мясников считает ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием.

По мнению доктора, ограничительные меры в Европе сегодня более жёсткие по сравнению с карантином, действовавшим в Москве прошлой весной.

"Идёшь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы. Смотреть невозможно", — сказал он в опубликованном на сайте "Вести" ролике.

Мясников объяснил, нужно ли делать прививку от ковида тем, кто уже переболел

Мясников объяснил, нужно ли делать прививку от ковида тем, кто уже переболел

Медик добавил, что Россия эффективнее других стран справляется с коронавирусной инфекцией. Например, об этом говорит более низкий уровень смертности. В Европе медицина слабее российской, а в России есть "старый добрый алгоритм военной медицины, который ещё с Великой Отечественной сохранён", заключил врач.

Ранее Лайф писал о том, что Мясников усомнился в смертельной опасности вакцины AstraZeneca.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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