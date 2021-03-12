Politico: в Атлантическом совете при НАТО "разгорелась война" после публикации о России

В американском Атлантическом совете при НАТО разгорелась настоящая война после публикации о России, об этом сообщает издание Politico.

Почти два десятка сотрудников и стипендиатов организации выступили с заявлением, в котором осудили двух своих коллег за статью, которую сочли пророссийской. Её авторы, Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз, призвали Вашингтон не сосредотачиваться на правах человека в отношениях с Россией, а обратить внимание на прагматичные вопросы в контактах с заокеанской державой.

Атлантический совет обвинили в том, что публикация является заказной, её якобы проспонсировал фонд Чарльза Коха, который ранее передал центру большой грант.

"Статья основана на ложном предположении, что права человека и национальные интересы полностью разделены, и что политика США в отношении России была и остается в основном обусловленной проблемами прав человека. Фактически, предыдущая и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не присоединяемся к отчету", — говорится в заявлении 22 человек, несогласных с тезисами статьи.

Среди них — бывший посол в России Александр Вершбоу, экс-глава дипмиссии в Узбекистане и в Украине Джон Хербст, бывший посол в Польше и экс-помощник госсекретаря Дэниэль Фрид. Один из авторов обращения анонимно заявил Politico, что публикация может "подорвать доверие к некоторым материалам, публикуемым Атлантическим советом по российскому вопросу".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая концепция альянса будет направлена на сдерживание России и Китая. По его словам, РФ якобы ведёт "агрессивные действия по отношению к соседям" и это требует обновления концепции НАТО, чтобы "подтвердить свои ценности и укрепить связь Северной Америки и Европы".

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