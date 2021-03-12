CAS отказал России в использовании песни "Катюша" вместо гимна на Олимпиаде

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в использовании песни "Катюша" вместо гимна на летних Олимпийских играх в Токио и зимних в Пекине. Об этом сообщает AP.

"Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с РФ или со ссылками на неё, в том числе с "Катюшей", — говорится в постановлении суда.

Олимпийский комитет РФ пока не прокомментировал данную информацию.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.

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