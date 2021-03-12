CAS отказал России в использовании песни "Катюша" вместо гимна на Олимпиаде
Олимпийский комитет РФ пока не прокомментировал данную информацию.
Фото © ТАСС / EPA
Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отказал России в использовании песни "Катюша" вместо гимна на летних Олимпийских играх в Токио и зимних в Пекине. Об этом сообщает AP.
"Комиссия CAS считает, что ограничение на любой гимн, связанный с Россией, распространяется и на любую песню, связанную с РФ или со ссылками на неё, в том числе с "Катюшей", — говорится в постановлении суда.
Олимпийский комитет РФ пока не прокомментировал данную информацию.
Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне 17 декабря 2020 года принял решение по делу WADA против РУСАДА и лишил Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. Данные санкции не затронут российскую часть Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в Петербурге. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под эгидой ОКР.
Лента новостей
Зампред Правительства Ставрополья Золотарёв задержан по подозрению в многомиллионных взятках
сегодня в 20:23
В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины "открыть доступ" в Крым: Все, кто хочет, приезжают
сегодня в 20:21
Бразилия подписала контракт на покупку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V"
сегодня в 20:14
Выбор редакции
Снимавший фильмы о допинге в России немецкий журналист назвал абсурдом допуск россиян на Олимпиаду
Лавров назвал неприемлемым запрет руководству России посещать международные спортивные соревнования
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в Европе с мракобесием
Politico: в Атлантическом совете при НАТО "разгорелась война" после публикации о России
Комментариев: 0