В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины "открыть доступ" в Крым: Все, кто хочет, приезжают
Визитам туристов, политиков, а также гуманитарным и мониторинговым миссиям никто не препятствует, подчеркнули в нижней палате парламента.
Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Те, кто хочет посетить Крым, могут это сделать беспрепятственно, но на российских условиях. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "открыть доступ" на полуостров.
"Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно", — сказал парламентарий в интервью RT.
Бальбек подчеркнул, что любые "изощрения в словесности" украинских дипломатов не изменят правила посещения Крыма. Если же различные мониторинговые и гуманитарные миссии хотят ознакомиться с жизнью полуострова, им никто не препятствует.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с призывом "открыть полный доступ" в Крым и "занять неполитизированную позицию". С таким требованием министр выступил на неформальном заседании СБ ООН.
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