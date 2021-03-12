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Опубликовано 12 марта 2021, 23:21
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В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины "открыть доступ" в Крым: Все, кто хочет, приезжают

Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Виды Крыма. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Визитам туристов, политиков, а также гуманитарным и мониторинговым миссиям никто не препятствует, подчеркнули в нижней палате парламента.

Те, кто хочет посетить Крым, могут это сделать беспрепятственно, но на российских условиях. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "открыть доступ" на полуостров.

"Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно", — сказал парламентарий в интервью RT.

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Бальбек подчеркнул, что любые "изощрения в словесности" украинских дипломатов не изменят правила посещения Крыма. Если же различные мониторинговые и гуманитарные миссии хотят ознакомиться с жизнью полуострова, им никто не препятствует.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к России с призывом "открыть полный доступ" в Крым и "занять неполитизированную позицию". С таким требованием министр выступил на неформальном заседании СБ ООН.

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Дарья Хомякова
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