Зампред Правительства Ставрополья Золотарёв задержан по подозрению в многомиллионных взятках

Следователи задержали заместителя председателя Правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в декабре 2017 году подозреваемый вступил в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства региона Алексеем Когарлыцким и получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта на строительство нового корпуса детской клинической больницы в Ставрополе.

В 2018 году по той же схеме Золотарёв и его подельник получили более 15,5 миллиона рублей при строительстве лечебно-диагностического корпуса кардиологического диспансера, а в 2019 году фигуранты взяли более 45 миллионов рублей при реализации госконтракта на строительство корпуса онкодиспансера.

Зампредседателя правительства был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу. Также проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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