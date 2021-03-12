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Зампред Правительства Ставрополья Золотарёв задержан по подозрению в многомиллионных взятках

По версии следствия, он с подельниками получил более 60 миллионов рублей на госконтрактах.

12 марта 2021, 20:23
<p>Александр Золотарёв. Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1547866/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Александр Золотарёв. Фото © СК РФ

Следователи задержали заместителя председателя Правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в декабре 2017 году подозреваемый вступил в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства региона Алексеем Когарлыцким и получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтракта на строительство нового корпуса детской клинической больницы в Ставрополе.

В 2018 году по той же схеме Золотарёв и его подельник получили более 15,5 миллиона рублей при строительстве лечебно-диагностического корпуса кардиологического диспансера, а в 2019 году фигуранты взяли более 45 миллионов рублей при реализации госконтракта на строительство корпуса онкодиспансера.

СКР показал кадры задержания главы Минздрава Республики Алтай, заподозренного в получении крупных взяток

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Зампредседателя правительства был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу. Также проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции в России в 2020 году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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