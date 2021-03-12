В Словакии молодая учительница скончалась после прививки вакциной AstraZeneca
Официально связи между вакцинацией и смертью не установлено, но отец погибшей уверен, что в трагедии виноват именно введённый препарат.
Фото © ТАСС / EPA
В Словакии учительница умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, об этом сообщает общественное телевидение страны.
38-летняя Антония получила прививку за две недели до смерти — и уже на следующий день почувствовала себя очень плохо, у неё поднялась температура, начался тремор и боли в суставах, постоянная жажда.
После вакцинации учительница давала интервью на местном телевидении, она сказала, что была готова к побочным эффектам, но не ожидала, что они окажутся настолько сильными. По её словам, коллеги также не смогли приступить к работе даже спустя два дня.
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Антония попала в больницу, где позже скончалась. Предварительной причиной смерти стали отёк мозга, тромбофилия и лёгочная эмболия. Специалисты не связывают гибель пациентки непосредственно с препаратом AstraZeneca.
Однако отец погибшей учительницы уверен, что трагедия произошла именно из-за прививки. Он заявил, что хочет предотвратить подобные ситуации.
Напомним, уже девять европейских государств приняли решение приостановить использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Поводом для этого стали сообщения о появлении тромбов у некоторых привитых пациентов. Компания-производитель опровергла подобную информацию, а ВОЗ рекомендовала продолжать прививочную кампанию этим препаратом.
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